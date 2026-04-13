Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Fahrzeuge in der Straße "Im Giesendahl" beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

In der Zeit von Freitag, 10. April, 15 Uhr, bis Samstag, 11. April, 18.45 Uhr, haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge in der Straße "Im Giesendahl" beschädigt.

Insgesamt beschädigten die Täter fünf Fahrzeuge, indem von diesen die Außenspiegel demoliert oder der Lack großflächig zerkratzt worden ist.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.800 Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de oder unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (rv)

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