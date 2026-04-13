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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mazda beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 11. April, 21 Uhr und Sonntag, 12. April, 11 Uhr einen geparkten Mazda auf der Habichtshöhe. Der Pkw wies diverse Dellen und Kratzer an der Fahrertür auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Hinweise zum Unfallveursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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