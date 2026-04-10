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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz der Polizei Hamm - Straßenverkehr und Betäubungsmittel im Fokus

Hamm (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes kontrollierten uniformierte und zivile Beamte der Polizei Hamm am Donnerstag, 9. April, in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, erneut eine Vielzahl von Personen und Fahrzeugen.

Im Bahnhofsquartier konnten zivil gekleidete Beamte Strafanzeigen wegen Heroinbesitzes sowie illegalen Handels mit Cannabis und sonstigen Betäubungsmitteln fertigen.

Neben Betäubungsmitteln stellten die Einsatzkräfte bei einem 31-jährigen Tatverdächtigen auch Bargeld sicher, das aller Voraussicht nach aus Drogenverkäufen stammt. Da gegen den wohnungslosen Mann zusätzlich ein Haftbefehl der Ausländerbehörde Castrop-Rauxel vorlag, nahmen die Beamten ihn fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Ein 20-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz musste ebenfalls in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Er hatte sich trotz eines bestehenden Bereichbetretungsverbots mehrfach im Bahnhofsquartier aufgehalten. Aufgrund dessen nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Zusätzlich fertigten die Einsatzkräfte gegen den 20-Jährigen sowie gegen eine weitere Person eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da bei ihnen in der Waffen- und Messerverbotszone Messer aufgefunden wurden. Diese stellten die Beamten sicher.

Zusätzlich zu den Kontrollen im Bahnhofsquartier widmeten sich die uniformierten Kräfte der Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Insgesamt fertigten die Polizistinnen und Polizisten im gesamten Hammer Stadtgebiet 28 Verwarngelder und 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen sowie der missbräuchlichen Benutzung von Mobiltelefonen.

Zusätzlich zu den täglichen SiKo-Streifen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst sowie der Videobeobachtung im Bahnhofquartier sind gezielte Sondereinsätze dieser Art ein wirkungsvolles Instrument zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. Gleiches gilt für die Bekämpfung der Hauptunfallursachen, damit Sie auch im Straßenverkehr sicher unterwegs sind und gesund nach Hause kommen.

Die Polizei Hamm hält daher ihre Präsenz und den Kontrolldruck weiterhin hoch, um das Sicherheitsgefühl der Hammer Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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