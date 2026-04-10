Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Lohauserholzstraße - drei Leichtverletzte

Hamm-Pelkum (ots)

Mit leichten Verletzungen kamen drei Personen nach einem Auffahrunfall an der Einmündung Oberonstraße/Lohauserholzstraße am Donnerstagabend, 9. April, in ein Hammer Krankenhaus.

Gegen 20.35 Uhr befuhr eine 18-jährige Fiat-Fahrerin die Oberonstraße in Richtung Lohauserholzstraße. Kurz vor der Einmündung musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Fiat auf.

Durch den Verkehrsunfall verletzten sich die beiden 18-jährigen Fahrzeugführerinnen sowie ein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer in dem Fiat leicht. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht. (rv)

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