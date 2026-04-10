Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebesgut bei abgängigem Strafgefangenen aufgefunden

Hamm-Mitte (ots)

Ein Strafgefangener der JVK Schwerte, der im Rahmen seiner ambulanten Rehabilitation von seinem Ausgang nicht zurückgekehrt war, wurde am Donnerstag, 10. April, an seiner Wohnanschrift in der Albertstraße angetroffen.

Der 41-Jährige, der eine Haftstrafe wegen räuberischer Erpressung verbüßt, wurde gegen 10 Uhr durch die Polizei Hamm wieder festgenommen.

In seiner Wohnung stellten die Beamten fünf E-Scooter, drei Pedelecs, ein Mountainbike und ein Rennrad sicher, die teilweise zur Fahndung ausgeschrieben waren. Ein Abschleppunternehmen transportierte das Diebesgut ab.

Aufgrund des aufgefundenen Diebesguts leitet die Kriminalpolizei gegen den 41-jährigen Hammer entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (bf)

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