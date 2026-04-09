Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Buchhandlung im Hauptbahnhof

Hamm-Mitte (ots)

Ein 45-jähriger Mann aus Bünde überfiel am Mittwoch, 8. April, eine Buchhandlung im Hammer Hauptbahnhof.

Der Mann betrat gegen 9.30 Uhr das Geschäft und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe Geld von der 60-jährigen Verkäuferin. Nachdem er das Geld erhalten hatte, verließ der Täter das Geschäft und begab sich in die Eingangshalle.

Die unmittelbar darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Mann auf einem der Stühle in der Eingangshalle sitzend an. Bei ihm konnten die Beamten eine schwarze Softair-Pistole sowie einen hohen dreistelligen Geldbetrag auffinden.

Der 45-Jährige wurde widerstandslos festgenommen und an eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hamm übergeben. Diese brachte ihn in das Polizeigewahrsam. Die ebenfalls hinzugezogene Hammer Kriminalpolizei beschlagnahmte die Softair-Pistole und das aufgefundene Bargeld. (rv)

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