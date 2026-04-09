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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Oberhof" war am Mittwoch, 8. April, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr das Ziel von einem Einbrecher. Der Tatverdächtige verschaffte sich unbefugt Zutritt zu einer Wohnung. Er durchwühlte vor Ort diverse Schränke und entwendete Bargeld sowie Schmuck.

Hinweise zum Einbruch und zu der verdächtigen Person nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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