Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 29-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 29-jährige Radfahrerin zog sich am Mittwoch, 8. April, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ostenallee/Nordring schwere Verletzungen zu.

Eine 72-jährige Fiat-Fahrerin befuhr gegen 8.40 Uhr den Nordring in südliche Richtung. Nachdem die Ampel von Rot auf Grün gewechselt hatte, fuhr die Frau aus Hamm an und beabsichtigte, nach links in die Ostenallee abzubiegen.

Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den nördlichen Radweg der Ostenallee in Richtung Westen und wollte über die genannte Kreuzung weiter in Richtung Innenstadt fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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