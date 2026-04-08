Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 2. April, 18 Uhr, und Freitag, 3. April, 8.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger zwei geparkte Pkw auf der Straße "Auf dem Döhn". Der blaue Fiat und der schwarze Nissan wiesen diverse Kratzer auf. Der Schaden pro Auto wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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