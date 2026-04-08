Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 48-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Eine 48-jährige VW-Fahrerin zog sich am Dienstag, 7. April, bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu.

Sie befuhr gegen 8.50 Uhr die Albert-Funk-Straße in nordöstlicher Richtung. Auf Höhe der Juffernbuschstraße kollidierte sie mit einem rechts auf der Fahrbahn stehenden Container. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 9.100 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell