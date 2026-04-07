Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Spielcasino an der Hafenstraße

Hamm-Mitte (ots)

Drei Tatverdächtige brachen am Samstag, 4. April, gegen 2 Uhr in ein Spielcasino an der Hafenstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und entwendeten einen Safe sowie Geldkassetten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 47-jähriger Mann aus Hamm durch die Beamten festgenommen werden.

Ein zweiter Tatverdächtiger flüchtete zu Fuß in Richtung Dortmunder Straße. Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Basecap sowie dunkle Kleidung.

Zudem war ein weiterer Tatverdächtiger beteiligt. Dieser ist etwa 1,60 Meter groß und spricht gebrochen Deutsch.

Während der Fahndung nach den beiden flüchtigen Tatverdächtigen war zusätzlich ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der Safe konnte auf einem nahegelegenen Parkplatz aufgefunden und sichergestellt werden.

Hinweise zum Einbruch oder den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02391 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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