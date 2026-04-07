Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Wiescherhöfener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag, 4. April, gegen kurz nach 23 Uhr, ein geparktes Fahrzeug samt Anhänger auf der Wiescherhöfener Straße.

Durch ein lautes Knallgeräusch wurde der Eigentümer des Fahrzeuggespanns auf den Verkehrsunfall aufmerksam, konnte jedoch keinen Verursacher mehr antreffen.

Sowohl sein blauer Mercedes als auch der dahinter befindliche Anhänger sind durch den bislang noch unbekannten Verursacher beschädigt worden.

Geschätzt liegt der Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Flüchtigen entgegen. (ds)

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