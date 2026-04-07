PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Wiescherhöfener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag, 4. April, gegen kurz nach 23 Uhr, ein geparktes Fahrzeug samt Anhänger auf der Wiescherhöfener Straße.

Durch ein lautes Knallgeräusch wurde der Eigentümer des Fahrzeuggespanns auf den Verkehrsunfall aufmerksam, konnte jedoch keinen Verursacher mehr antreffen.

Sowohl sein blauer Mercedes als auch der dahinter befindliche Anhänger sind durch den bislang noch unbekannten Verursacher beschädigt worden.

Geschätzt liegt der Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Flüchtigen entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 06:15

    POL-HAM: Gefährdung von Personen durch driftende Fahrzeuge

    Hamm-Uentrop (ots) - Am Ostersonntag, 05.04.2026 um 00:10 Uhr meldeten Anwohner aus Hamm-Uentrop der Einsatzleitstelle der Polizei ruhestörenden Fahrzeuglärm aus dem Bereich der Trianelstraße in Hamm. Eine Überprüfung ergab, dass sich im Gewerbegebiet Trianelstraße, K´Parkstraße ca. 200 Personen mit ihren Kraftfahrzeugen aufhielten. Die Personengruppe hatte einen Kreis gebildet, in dem Fahrzeuge Fahrmanöver in ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 10:47

    POL-HAM: Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet fünfstelligen Geldbetrag

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein 74-jähriger Mann aus Hamm hat einen fünfstelligen Geldbetrag verloren. Der Senior erhielt Ende März ein Schreiben seiner vermeintlichen Versicherung, nachdem die tatsächliche Versicherung zuvor den Jahresbeitrag von seinem Konto abgebucht hat. In dem Schreiben mussten verschiedene persönliche Daten angegeben werden. Nachdem der 74-Jährige das Dokument ausgefüllt und zurückgeschickt hatte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren