Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefährdung von Personen durch driftende Fahrzeuge

Hamm-Uentrop (ots)

Am Ostersonntag, 05.04.2026 um 00:10 Uhr meldeten Anwohner aus Hamm-Uentrop der Einsatzleitstelle der Polizei ruhestörenden Fahrzeuglärm aus dem Bereich der Trianelstraße in Hamm. Eine Überprüfung ergab, dass sich im Gewerbegebiet Trianelstraße, K´Parkstraße ca. 200 Personen mit ihren Kraftfahrzeugen aufhielten.

Die Personengruppe hatte einen Kreis gebildet, in dem Fahrzeuge Fahrmanöver in Form von "Drifts" durchführten. Durch diese "Drifts" und Bremsmanöver wurden die umstehende Personen gefährdeten. Pyrotechnik wurde ebenfalls abgebrannt.

Als die ersten Polizeibeamten eintrafen, wurde ihr ziviles Einsatzfahrzeug durch mehrere vermummte Personen angegriffen, zerkratzt und der Heckscheibenwischer abgerissen. Es wurde niemand verletzt. Daraufhin wurde die Veranstaltung aufgelöst.

Alle Personen entfernten sich mit ihren Fahrzeugen aus dem Stadtgebiet Hamm. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.(SD)

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