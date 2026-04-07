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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Pelkum (ots)

Ein auf der Brüggenkampstraße geparkter BMW wurde am Samstag, 4. April, zwischen 19 Uhr und 20.35 Uhr, durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt.

Der schwarze Wagen ist im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt worden - geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 2.000 Euro.

Hinweise zum Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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