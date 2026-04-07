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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter Mann entblößt sich im Kurpark

Hamm-Mitte (ots)

Am Teich im Kurpark, auf Höhe des Jugendgästehauses, hat sich ein bislang unbekannter Mann am Samstag, dem 4. April, gegen 13 Uhr vor einer 20-jährigen Frau aus Hamm entblößt. Die Frau spazierte dort entlang, als ihr der Tatverdächtige entgegenkam und an seinem Glied manipulierte. Er bewegte sich in Richtung Fährstraße.

Der Exhibitionist ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine Brille. Außerdem trug er eine dicke Jacke, einen dunklen Pullover sowie eine graue Jeans. Laut Zeugenaussagen hat er ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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