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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf dem Westring

Hamm-Mitte (ots)

Drei Fahrzeuge lieferten sich am Samstag, 4. April, gegen 21.40 Uhr, auf dem Westring ein Kraftfahrzeugrennen - zwei 18-Jährige Fahrzeugführer konnten von zivilen Einsatzkräften des Verkehrsdienstes der Polizei Hamm gestoppt werden.

Aufgefallen waren die beiden 18-Jährigen in ihrem Mercedes CLS AMG und einem Audi S5 den beiden Beamten bereits auf der Sternstraße, weil sie augenscheinlich sehr dynamisch und mit erhöhtem Lärm vom Südring nach link auf die Sternstraße einbogen.

Als sich beide Fahrzeuge auf der Sternstraße nebeneinander befanden beschleunigte der 18-Jährige AMG-Fahrer beim Phasenwechsel der Ampel massiv. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs Sternstraße/Brüderstraße musste der Fahrer eine Notbremsung einleiten um nicht mit einem querenden Fußgänger zu kollidieren.

Im weiteren Verlauf befanden sich beide Fahrzeuge auf dem Westring, als sich ein VW Tiguan zu ihnen gesellte. Hier beschleunigten alle Fahrzeuge beim Phasenwechsel massiv und entfernten sich mit quietschenden Reifen.

Die Einsatzkräfte der Polizei konnten sowohl den Audi- als auch den Mercedes-Fahrer auf der Wilhelmstraße anhalten und kontrollieren.

Beide Fahrzeuge, Führerscheine und Mobiltelefone der Fahrer, sowie die Mobiltelefone der Beifahrer wurden beschlagnahmt. Die Fahrzeugführerin und den Fahrzeugführer aus Hamm erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Hinweise zum dem querenden Fußgänger nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen, oder bittet den Fußgänger sich selbstständig in der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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