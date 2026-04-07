Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Krankenhausküche

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger brach in der Zeit zwischen Sonntag, 5. April, 14.20 Uhr und Montag, 6. April, 5 Uhr in die Küche eines Klinikums an der Werler Straße ein. Vor Ort beschädigte er einen Tresor und entwendete Mobiltelefone.

Hinweise zum Einbruch und zu der verdächtigen Person nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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