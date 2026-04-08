Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung an Schule

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich zwischen Donnerstag, 2. April, 17 Uhr, und Dienstag, 7. April, 8 Uhr, unbefugten Zugang zum Gelände einer Förderschule an der Glückaufstraße. Sie beschädigten dazu eine Türklinke. Auf dem Schulhof beschädigten sie anschließend drei Blumenkübel, eine Plexiglasscheibe und den Bodenbelag des Basketballplatzes.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

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