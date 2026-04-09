Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw gegen Bus: Eine leicht verletzte Person

Hamm-Mitte (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 74-jähriger Mann aus Hamm nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 8. April, im Kreuzungsbereich Hafenstraße/Münsterstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mercedes-Fahrer befand sich gegen 15.25 Uhr auf der Hafenstraße und beabsichtigte, die Kreuzung bei Grünlicht in Richtung Osten zu überqueren.

Zeitgleich befuhr ein 28-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Linienbus die Münsterstraße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision verletzte sich der Mann in seinem Mercedes leicht - er kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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