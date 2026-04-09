Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 19-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 19-jährige Fußgängerin zog sich nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf dem Westenwall am Dienstag, 8. April, leichte Verletzungen zu.

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer an einem stehenden Linienbus vorbei, als die 19-Jährige unvermittelt hinter dem Bus auf die Fahrbahn trat. Es kam zur Kollision. Nachdem der Autofahrer sich erkundigte, ob alles in Ordnung sei, setzte er seine Fahrt weiter fort. Durch Kollegen von der Bundespolizei, die zufällig den Vorfall beobachteten, konnte der BMW-Fahrer auf dem Westring angehalten werden.

Ein Rettungswagen brachte die junge Frau zur ambulanten Behandlung in nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

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