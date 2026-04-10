Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Anwaltskanzlei

Hamm-Mitte (ots)

Eine Anwaltskanzlei an der Wilhelmstraße war in der Zeit zwischen Mittwoch, 8. April, 17.50 Uhr und Donnerstag, 9. April, 9 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie verschafften sich durch Aufhebeln der Tür Zutritt. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Die Einbrecher entwendeten einen Schlüsselbund.

Hinweise zum Einbruch und zu der verdächtigen Person nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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