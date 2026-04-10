Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin angefahren - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher verletzte am Donnerstag, 9. April, eine 27-jährige Fahrradfahrerin leicht, als er mit ihr zusammenstieß.

Die Fahrradfahrerin befuhr gegen 16.30 Uhr die Straße "Unterer Heideweg" in südlicher Richtung. Auf Höhe der Einmündung "In der Fuchshöhle" touchierte ein aus der Straße kommender Pkw sie am Hinterrad. Die 27-Jährige stürzte und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten in nördlicher Richtung auf der Straße "Unterer Heideweg" weiter.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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