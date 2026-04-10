Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei entwendete E-Scooter und unter Drogen: 44-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Freitagmorgen bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer - die Kontrolle endete mit seiner Festnahme.

Gegen 2.45 Uhr fiel den Beamten der Mann aus Oelde auf, als er mit einem unbeleuchteten E-Scooter den nördlichen Radweg der Wilhelmstraße in westliche Richtung befuhr. Besonders auffällig war, dass neben einem weiteren zusammengeklappten E-Scooter, den der Mann auf der Trittfläche des anderen E-Scooters beförderte, ein durchtrenntes Fahrradschloss an der Lenkstange des geführten E-Scooters hing.

Während der Kontrolle konnte der Mann weder zu dem geführten noch zu dem transportierten E-Scooter den tatsächlichen Fahrzeughalter benennen. Auch die Frage, wieso er ein durchtrenntes Fahrradschloss mitführte, konnte er nicht beantworten.

Während er auf die ersten Fragen der Beamten keine Antwort gab, konnte er die Nachfrage nach Drogenkonsum jedoch positiv beantworten.

Daraufhin wurde der Mann aus Oelde zur nächsten Polizeiwache gebracht. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Diesbezüglich erwartet ihn nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Die beiden E-Scooter wurden durch die Beamten sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass sie zuvor entwendet wurden.

Der 44-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, brachten die Einsatzkräfte ins Polizeigewahrsam. Er wurde vorläufig festgenommen. (rv)

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