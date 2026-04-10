PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei entwendete E-Scooter und unter Drogen: 44-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Freitagmorgen bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer - die Kontrolle endete mit seiner Festnahme.

Gegen 2.45 Uhr fiel den Beamten der Mann aus Oelde auf, als er mit einem unbeleuchteten E-Scooter den nördlichen Radweg der Wilhelmstraße in westliche Richtung befuhr. Besonders auffällig war, dass neben einem weiteren zusammengeklappten E-Scooter, den der Mann auf der Trittfläche des anderen E-Scooters beförderte, ein durchtrenntes Fahrradschloss an der Lenkstange des geführten E-Scooters hing.

Während der Kontrolle konnte der Mann weder zu dem geführten noch zu dem transportierten E-Scooter den tatsächlichen Fahrzeughalter benennen. Auch die Frage, wieso er ein durchtrenntes Fahrradschloss mitführte, konnte er nicht beantworten.

Während er auf die ersten Fragen der Beamten keine Antwort gab, konnte er die Nachfrage nach Drogenkonsum jedoch positiv beantworten.

Daraufhin wurde der Mann aus Oelde zur nächsten Polizeiwache gebracht. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Diesbezüglich erwartet ihn nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Die beiden E-Scooter wurden durch die Beamten sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass sie zuvor entwendet wurden.

Der 44-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, brachten die Einsatzkräfte ins Polizeigewahrsam. Er wurde vorläufig festgenommen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:09

    POL-HAM: Toyota Auris entwendet - Zeugen gesucht

    Hamm-Mitte (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 9. April, haben unbekannte Täter einen Toyota Auris an der Beukenbergstraße entwendet. Der Fahrzeughalter hatte sein weißes Fahrzeug am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz direkt neben der Haustür abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr in sein Fahrzeug einsteigen wollte, bemerkte er, dass dieses entwendet worden war. Hinweise zu dem Fahrzeug oder ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:08

    POL-HAM: Auffahrunfall auf der Lohauserholzstraße - drei Leichtverletzte

    Hamm-Pelkum (ots) - Mit leichten Verletzungen kamen drei Personen nach einem Auffahrunfall an der Einmündung Oberonstraße/Lohauserholzstraße am Donnerstagabend, 9. April, in ein Hammer Krankenhaus. Gegen 20.35 Uhr befuhr eine 18-jährige Fiat-Fahrerin die Oberonstraße in Richtung Lohauserholzstraße. Kurz vor der Einmündung musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:59

    POL-HAM: Diebesgut bei abgängigem Strafgefangenen aufgefunden

    Hamm-Mitte (ots) - Ein Strafgefangener der JVK Schwerte, der im Rahmen seiner ambulanten Rehabilitation von seinem Ausgang nicht zurückgekehrt war, wurde am Donnerstag, 10. April, an seiner Wohnanschrift in der Albertstraße angetroffen. Der 41-Jährige, der eine Haftstrafe wegen räuberischer Erpressung verbüßt, wurde gegen 10 Uhr durch die Polizei Hamm wieder festgenommen. In seiner Wohnung stellten die Beamten fünf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren