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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Toyota Auris entwendet - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 9. April, haben unbekannte Täter einen Toyota Auris an der Beukenbergstraße entwendet.

Der Fahrzeughalter hatte sein weißes Fahrzeug am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz direkt neben der Haustür abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr in sein Fahrzeug einsteigen wollte, bemerkte er, dass dieses entwendet worden war.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de oder unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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