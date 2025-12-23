Freiwillige Feuerwehr Oer-Erkenschwick

FW-Oer-Erkenschwick: Rauchwarnmelder entdeckt brennenden Adventskranz

Oer-Erkenschwick (ots)

Ein Rauchwarnmelder entdeckte am frühen Dienstagmorgen (23.12.2025) einen brennenden Adventskranz in einem Einfamilienhaus und weckte die Bewohner. Dies stellten eine leichte Verrauchung im Erdgeschoss fest, alarmierten die Feuerwehr und verließen das Gebäude. Durch die schnelle Warnung des kleinen Lebensretters wurde niemand verletzt und auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Der Notruf ging gegen 05.20 Uhr bei der Leitstelle in Recklinghausen ein. Die Anrufer berichteten, dass mehrere Rauchwarnmelder in ihrem Eigenheim ausgelöst hätten. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, stellten sie eine Verrauchung im Erdgeschoss fest. Die Ursache ließ sich aber zunächst nicht unmittelbar lokalisieren. Auf einem Tisch fanden die Einsatzkräfte dann die völlig verkokelten Überreste eines Adventskranzes. Das Feuer blieb glücklicherweise auf den Kranz beschränkt und ging selbstständig aus. Der Holztisch auf dem der Kranz stand wurde zwar in Mitleidenschaft gezogen, brannte jedoch nicht weiter.

Das Haus wurde gelüftet und anschließend konnten die Bewohner zurück in ihre vier Wände. Der Einsatz wurde nach einer halben Stunde beendet. Mit Blick auf die kommenden Weihnachtsfeiertage gibt Timo Bartsch, stellvertretender Pressesprecher der Feuerwehr Oer-Erkenschwick, noch ein paar Tipps zur Vermeidung von Brandgefahren: "Kerzen sollten immer auf einer nicht brennbaren Unterlage stehen. Zudem sollte genügend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen eingehalten werden. Des Weiteren sollten Adventskränze oder -gestecke niemals - auch nicht kurz - unbeaufsichtigt bleiben. Am besten steht zusätzlich ein Eimer mit Wasser oder ein Wasserfeuerlöscher bereit. Bei elektrischen Lichterketten ist auf das VDE-Siegel zu achten und die Steckdosen dürfen nicht überlastet werden. Wenn das Tannengrün trocken wird, sollten Adventskränze aber auch Weihnachtsbäume entsorgt werden. Und natürlich gilt: Rauchwarnmelder installieren und regelmäßig prüfen!"

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Oer-Erkenschwick, übermittelt durch news aktuell