POL-HAM: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden bei Alleinunfall
Hamm-Rhynern (ots)
Leicht verletzt wurde ein 48-jähriger BMW-Fahrer aus Hamm bei einem Alleinunfall am frühen Sonntagmorgen, 12. April, im Kreuzungsbereich Werler Straße/Unnaer Straße. Er war dort gegen 2.15 Uhr stadteinwärts unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Der Strom der Ampelanlage wurde von den Stadtwerken abgeschaltet. Anschließend trennte die Feuerwehr den beschädigten Stahlmast ab. Es entstand hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. (cg)
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