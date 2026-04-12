POL-HAM: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden bei Alleinunfall

Hamm-Mitte (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 9. April, haben unbekannte Täter einen Toyota Auris an der Beukenbergstraße entwendet. Der Fahrzeughalter hatte sein weißes Fahrzeug am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz direkt neben der Haustür abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr in sein Fahrzeug einsteigen wollte, bemerkte er, dass dieses entwendet worden war. Hinweise zu dem Fahrzeug oder ...

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