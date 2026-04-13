Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kleingartenanlage am Zechenweg

Hamm-Herringen (ots)

Zwei unbekannte Tatverdächtige verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 11. April, 17 Uhr und Sonntag, 12. April, 11 Uhr über einen Zaun gewaltsam Zutritt zu einer Kleingartenanlage am Zechenweg. Vor Ort drangen die zwei Männer gewaltsam in zehn Gartenhütten und Geräteschuppen ein.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen oder zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

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