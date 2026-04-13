Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand am Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Samstag, 11. April, gegen 10.45 Uhr zu einem Brand in einem Autohandel am Bockumer Weg aus. Der 32-jährige Inhaber erlitt dabei eine Rauchgasintoxikation. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Es entstand ein erheblicher Gebäudeschaden durch den Brand und einen eingetretenen Wasserschaden während der Löscharbeiten.

Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Kriminalerwache hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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