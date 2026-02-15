Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Zustellfahrzeug

Frankenblick (ots)

Samstagnachmittag ereignete sich in Rabenäußig ein Verkehrsunfall mit einem Zustellfahrzeug der Deutschen Post. Der Fahrer stellte das Fahrzeug zur Zustellung ab und sicherte es gegen Wegrollen. Während der Zustelltätigkeit rollte das Fahrzeug trotzdem selbständig die Straße hinab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend blieb es auf einem Grundstück dicht vor einem Wohnhaus stehen. Daher blieb es beim Sachschaden am Verkehrsschild, Vorgarten und Fahrzeug. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt.

