Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlener E-Scooter ohne Versicherung unter Einfluss von Betäubungsmittel geführt

Sonneberg (ots)

Polizeibeamte der PI Sonneberg kontrollierten am Samstagabend einen E-Roller-Fahrer, welcher ohne Versicherungskennzeichen in Sonneberg fuhr. Der 45-jährige Mann konnte keine Versicherungsbescheinigung vorzeigen, allerdings stellte sich heraus, dass das Elektrokleinstfahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war und folglich sichergestellt werden musste. Zudem stand der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb er einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus unterzogen wurde. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell