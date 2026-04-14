Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Café

Hamm-Herringen (ots)

Ein Café an der Waterloostraße war am Montag, 13. April, in der Zeit zwischen 4 Uhr und 15.20 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt ins Gebäude. Vor Ort brachen die Tatverdächtigen zwei Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

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