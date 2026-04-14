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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 80 Konsumeinheiten Kokain entdeckt

Hamm-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte am Sonntag, 12. April, gegen 1 Uhr am Reifen eines geparkten Pkw 80 Konsumeinheiten Kokain.

Die Beamten befuhren während einer Fahndung im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes die Feidikstraße in westliche Fahrtrichtung, als ihnen ein 32-jähriger Mann aus Dortmund auffiel. Dieser versteckte sich beim Anblick des Streifenwagens hinter einem Pkw. Als die Polizisten ausstiegen wollte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Als die Beamten ihn und die Umgebung kontrollierten entdeckten sie 80 Konsumeinheiten Kokain sowie weitere Betäubungsmittel hinter einem Reifen. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen des Verdachtes des illegalen Handels mit Kokain ermittelt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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