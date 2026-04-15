Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 77-jähriger Fußgänger schwer verletzt - Unfallverursacherin festgenommen

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 77-jähriger Fußgänger zog sich am Dienstag, 14. April, bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zu. Anschließend nahm die Polizei Hamm die Unfallverursacherin fest.

Der Senior beabsichtige gegen 17 Uhr die Fahrbahn der Kamener Straße auf Höhe der Einfahrt eines Supermarktparkplatzes zu queren. Zeitgleich bog eine 65-jährige Citroën-Fahrerin von dem Parkplatz links auf die Kamener Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Fußgänger zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Unfallverursacherin ein Haftbefehl vorlag. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der Citroën bereits außer Betrieb gesetzt worden war. Trotzdem bewegte die 65-Jährige das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und mit einem Kennzeichen mit TÜV-Siegel im öffentlichen Verkehr. Die Beamten stellten die Kennzeichen daher zur Beweissicherung sicher, nahmen die 65-Jährige fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. (bf)

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