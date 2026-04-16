Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Elfjährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße zog sich eine elfjährige Fußgängerin am Mittwoch, 15. April, leichte Verletzungen zu.

Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 31-jährige Daimler-Fahrerin aus Hamm die Wilhelmstraße in westlicher Richtung. Hierfür nutzte sie den nördlichen der beiden vorhandenen Fahrstreifen. Zeitgleich beabsichtigte die Elfjährige, die Wilhelmstraße von Süden nach Norden zu überqueren.

Eine Fahrzeugführerin, die sich auf dem südlichen der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Westen befand, wollte das Mädchen passieren lassen.

Trotz eingeleiteter Notbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Daimler der 31-Jährigen und der Fußgängerin. Durch die Kollision verletzte sich die Minderjährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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