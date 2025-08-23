PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der B 109/B 110

Anklam (LK VG) (ots)

Am 23.08.2025 gegen 13:30 Uhr, befuhr der 80-jährige Fahrzeugführer (Verursacher) eines PKW Opel die B 110 aus Richtung Relzow kommend in Richtung Anklam. Zur gleichen Zeit befuhr der 73-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi die B 110 in entgegengesetzter Richtung. Beim Durchfahren einer leichten Rechtskurve geriet der PKW Opel aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW Audi. Durch den Verkehrsunfall wurde der Opel- Fahrer schwerverletzt, seine Beifahrerin (79 Jahre) sowie der Fahrer und die Beifahrerin (72 Jahre) des PKW Audi wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro. Vor Ort wurde die Polizei durch einen Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Anklam unterstützt. Alle Beteiligte sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

