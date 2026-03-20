Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Leichtverletzt bei zwei Unfällen

Celle (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Celle zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen insgesamt drei Personen leicht verletzt worden sind.

Gegen 14:50 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem PKW die Hannoversche Heerstraße (B 3) in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung Hannoversche Straße musste er an einer roten Ampel anhalten. Die hinter ihm fahrende 29-Jährigen Fahrerin eines Opels erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf sein Fahrzeug auf. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Aufprall leicht verletzt, der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:30 in Altencelle. Eine 64-Jährige befuhr mit ihrem Nissan die Baker-Hughes-Straße in Richtung Alte Dorfstraße. In Höhe des dortigen Kreisels musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah eine hinter ihr fahrende 23-jährige Seat-Fahrerin und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den Nissan auf. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei über 3.000 Euro.

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