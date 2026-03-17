Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Bröckel

Bröckel (LK Celle) (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2026 kam es in der Blumenstraße in Bröckel zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Der PKW des Geschädigten, ein VW Golf in schwarz, war am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Blumenstraße am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Zirkenteilstraße abgestellt.

Vermutlich wurde das geparkte Fahrzeug durch ein anderes, vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und dadurch beschädigt.

In der Blumenstraße kommt es aktuell auf Grund einer Baustelle zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Falls Sie Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Wathlingen unter Telefon: 05144/49546-0.

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