Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 13.03.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Jugendliche zünden Böller- Taxifahrer erleidet leichte Schmerzen am Ohr Celle/ Neuenhäusen - Am Freitagnachmittag befinden sich eine heranwachsende und eine jugendliche, männliche Person am Schloßplatz nahe den dortigen Bushaltestellen. Durch zumindest eine der Personen wird ein "Böller bzw. vermutl. ein sogenannter Polenböller" gezündet. Durch den entstandenen Knall verspürt ein in der Nähe befindlicher Taxifahrer Ohrenschmerzen. Die Tat kann durch Zeugen beobachtet und die Täter können im Nahbereich festgestellt werden. Es werden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Täter eingeleitet.

Einbruch in ein Vereinshaus - Täter flüchten vor Polizei Celle / Groß Hehlen - Am Samstagnachmittag dringen zwei Personen in ein Vereinsheim ein, welches in einem Waldgebiet in Groß Hehlen liegt. Als dieser Sachverhalt der Polizei bekannt wird, sind die Täter bereits geflüchtet. Bislang ist nicht bekannt, ob durch die Täterschaft Diebesgut erlangt worden ist. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme können die eingesetzten Polizeibeamten die Täter im angrenzenden Waldstück feststellen. Diese ergreifen umgehend die Flucht. Trotz einer umgehend eingeleiteten Umstellung und intensiven Absuche des Waldstücks, können die Täter vor Ort nicht angetroffen werden. Im Nachgang ergeben sich Hinweise, die zur Feststellung der Identität der Täter führen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Freilaufendes Kaninchen in Groß Hehlen - Halter bislang unbekannt Celle/ Groß Hehlen - Am frühen Sonntagmorgen teilt ein Anwohner mit, dass ein Kaninchen frei auf der Straße herumlaufen würde. Das Kaninchen kann durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Es wird zunächst zur Dienststelle verbracht und anschließend dem örtlichen Tierheim zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell