Polizeiinspektion Celle
Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Warnung vor Telefonbetrügern

Celle (ots)

Bei der Polizei Celle gehen momentan vermehrt Hinweise bezüglich Falscher Polizeibeamter ein, sogenannte Schockanrufe. Dabei versuchen unbekannte Täter mit unterschiedlichen Geschichten, an Geld oder Wertgegenstände - meist von älteren Menschen - zu gelangen. Typischerweise geben sich die Anrufer beispielsweise als angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus. Oft nennen sie dazu auch Namen und Dienststelle, wie in diesen Fällen, Celle. Sie behaupten, man habe einen Einbrecher in der Nähe der Angerufenen festgenommen und bei diesem einen Zettel mit dem Namen der Angerufenen gefunden. Dann erkundigen sich die Unbekannten nach Wertgegenständen und versuchen durch geschickte Gesprächsführung, die Herausgabe dieser Wertgegenstände oder Bargeld zu erreichen. Oder sie behaupten, ein Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht. Um eine angebliche Haft zu verhindern, müsse kurzfristig eine hohe Geldsumme gezahlt werden. In den hier bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen genau richtig reagiert und sind nicht auf die Forderungen eingegangen. Die Polizei warnt daher eindringlich: Seien Sie misstrauisch bei Anrufen von Personen, die sich als Staatsanwälte, Polizeibeamte oder andere Behördenvertreter ausgeben und Geld verlangen. Behörden fordern niemals Geld am Telefon. Wenden Sie sich im Zweifel selbst an Ihre örtliche Polizeidienststelle. Nutzen Sie dafür eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch oder aus dem Internet - nicht die vom Anrufer genannte Rückrufnummer. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten wie Kontoinformationen, Adressen oder Geburtsdaten weiter. Seriöse Institutionen verlangen solche Angaben nicht telefonisch. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger arbeiten häufig mit emotionalem Druck, um schnelle Entscheidungen zu erzwingen. Nehmen Sie sich Zeit und sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden oder Nachbarn über den Anruf. Überweisen Sie kein Geld und leisten Sie keine Zahlungen, bevor Sie die Situation überprüft haben. Seriöse Stellen verlangen keine sofortige Barzahlung. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, vertrauen Sie Ihrem Gefühl und bleiben Sie skeptisch. Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Sie Zweifel haben. Notieren Sie - wenn möglich - Namen, Telefonnummer und angebliche Dienststelle des Anrufers, ohne sich auf ein Gespräch einzulassen. Informieren Sie Angehörige oder vertraute Personen über verdächtige Anrufe. Melden Sie solche Anrufe der Polizei. Jeder Hinweis kann bei den Ermittlungen helfen. Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über diese Art von Betrugsversuchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

