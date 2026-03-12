PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Michelle H. wird weiterhin vermisst

Celle (ots)

Im Zusammenhang mit der seit gestern Morgen Vermissten Michelle H. hat die Polizei Celle noch keine verlässlichen Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau erhalten. Nach ihr wird nach wie vor mit einer Vielzahl von Einsatzkräften gesucht. Die 25 Jahre alte Frau hatte gestern Morgen mit einer Verletzung im Halsbereich ihre Wohnung in der Albert-Schweitzer-Straße in Celle verlassen. Hierbei befand sie sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Hintergründe ihrer Verletzung sind nach wie vor unklar. Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft laufen nach wie vor in alle Richtungen. Momentan kann das Vorliegen einer Straftat nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ein 46 Jahre alter Mann, der die Frau kannte und als vermisst gemeldet hatte, ist zu deren Verschwinden vernommen worden. Ein dringender Tatverdacht gegen ihn liegt derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

