PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Michelle H

POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Michelle H
  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Seit heute Morgen wird die 25 Jahre alte Michelle H. aus Celle vermisst. Sie wurde zuletzt heute Morgen gegen 03:30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße in Celle gesehen. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Ob die junge Frau sich zu Fuß oder auf anderem Wege von ihrem Wohnort in der Albert-Schweitzer-Straße entfernt hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Vermisste hat nach bisherigen Erkenntnissen eine Verletzung im Halsbereich und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Außerdem liegen der Polizei Hinweise vor, dass Michelle H. sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Michelle H. ist 25 Jahre alt, zirka 160 cm groß, auffallend dünn und hat auffällig lange dunkle Haare. Zuletzt war sie mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Stoffhose mit weitem Schnitt, einem schwarzen Top und einer schwarzen dünnen Jacke bekleidet. Ob sie eine Tasche oder Ähnliches mitführt, ist derzeit nicht bekannt. Wer Michelle H. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 07:20

    POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

    Celle (ots) - Gestern Abend hat sich in Celle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden ist. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem VW gegen 18:25 Uhr die Straße "Grauenbarge" in Celle und wollte an der Kreuzung zur Celler Heerstraße nach links in Richtung stadtauswärts abbiegen. Hierbei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen den aus der Alvernschen Straße entgegenkommenden Audi eines ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:00

    POL-CE: Zwei Unfälle mit leicht verletzten Radfahrerinnen

    Celle (ots) - Gestern vormittag ist es gegen 10:20 Uhr in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Ein 18 Jahre alter Dacia-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug aus der Sägemühlenstraße und bog nach rechts in die Hannoversche Straße ab. Hier wollte er nach rechts auf den Parkplatz eines Ärztezentrums abbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine rechts ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:50

    POL-CE: Trunkenheitsfahrt und Widerstand

    Wietze (ots) - In der vergangenen Nacht fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Wietze gegen 01:30 Uhr auf der B 214 zwischen Ovelgönne und Hambühren ein Ford Fiesta durch seine Fahrweise auf. Der Fahrer hatte den Mindestabstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug gegen 01:30 Uhr in Wietze auf der Steinförder Straße. Eine freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren