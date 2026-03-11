Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Michelle H

Seit heute Morgen wird die 25 Jahre alte Michelle H. aus Celle vermisst. Sie wurde zuletzt heute Morgen gegen 03:30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße in Celle gesehen. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Ob die junge Frau sich zu Fuß oder auf anderem Wege von ihrem Wohnort in der Albert-Schweitzer-Straße entfernt hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Vermisste hat nach bisherigen Erkenntnissen eine Verletzung im Halsbereich und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Außerdem liegen der Polizei Hinweise vor, dass Michelle H. sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Michelle H. ist 25 Jahre alt, zirka 160 cm groß, auffallend dünn und hat auffällig lange dunkle Haare. Zuletzt war sie mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Stoffhose mit weitem Schnitt, einem schwarzen Top und einer schwarzen dünnen Jacke bekleidet. Ob sie eine Tasche oder Ähnliches mitführt, ist derzeit nicht bekannt. Wer Michelle H. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

