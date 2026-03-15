Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ergänzende Pressemitteilung zur Vermissten Michelle H.

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Celle (ots)

Im Zusammenhang mit der seit Mittwochmorgen vermissten Michelle H. aus Celle liegt der Polizei nun ein aktuelleres Foto der 25-Jährigen vor. Die Vermisste ist zirka 160 cm groß, sehr schlank und hat sehr lange dunkle Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Top, einer schwarzen, weit geschnittenen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Nach wie vor liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf den Aufenthaltsort von Michelle H. vor. Wer Michelle H. gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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