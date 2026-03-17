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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW-Diebstahl - Mercedes AMG aus Adelheidsdorf entwendet

Adelheidsdorf (LK Celle) (ots)

Am frühen Morgen des 16.03.2026 wurde aus einer Garage in Adelheidsdorf - Ortsteil Dasselsbruch ein schwarzer Mercedes AMG G63 mit Celler Kennzeichen entwendet. Die Tatzeit soll zwischen 02:30 Uhr und 07:30 Uhr am Montag früh liegen.

Die Täter gelangten am Tatort in der Konitzer Straße vermutlich durch eine Werkstatt in die angrenzende Garage und entwendeten aus dieser den Mercedes AMG.

Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen zu Personen in diesem Bereich oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können nimmt die Polizei in Lachendorf Hinweise unter der Telefonnummer 05145/28421-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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