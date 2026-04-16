Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die Einbrecher?

Hamm-Uentrop (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach mindestens vier Einbrechern.

Die unbekannten Tatverdächtigen brachen am Donnerstag, 23. Oktober 2025, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 21 Uhr in fünf Einfamilienhäuser im Hammer Osten ein.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Hinweise bitte telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de melden. (bf)

Link zu den ursprünglichen Pressemitteilungen:

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/200870

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