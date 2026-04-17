Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf dem Vogelsang

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf dem Vogelsang am Donnerstag, 16. April, zogen sich zwei Personen leichte bzw. schwere Verletzungen zu.

Eine 76-jährige VW-Fahrerin befuhr den Vogelsang in westlicher Richtung. Sie bemerkte eine mobile rote Ampel zu spät und fuhr auf den Daewoo eines 46-Jährigen auf. Dieser versuchte, die Kollision noch zu verhindern, indem er nach rechts auswich, was jedoch nicht gelang.

Zwei Rettungswagen brachten die schwer verletzte VW-Fahrerin sowie den leicht verletzten Daewoo-Fahrer in umliegende Krankenhäuser.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Schaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. (bf)

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