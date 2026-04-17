POL-HAM: Auffahrunfall auf dem Vogelsang
Hamm-Heessen (ots)
Bei einem Auffahrunfall auf dem Vogelsang am Donnerstag, 16. April, zogen sich zwei Personen leichte bzw. schwere Verletzungen zu.
Eine 76-jährige VW-Fahrerin befuhr den Vogelsang in westlicher Richtung. Sie bemerkte eine mobile rote Ampel zu spät und fuhr auf den Daewoo eines 46-Jährigen auf. Dieser versuchte, die Kollision noch zu verhindern, indem er nach rechts auswich, was jedoch nicht gelang.
Zwei Rettungswagen brachten die schwer verletzte VW-Fahrerin sowie den leicht verletzten Daewoo-Fahrer in umliegende Krankenhäuser.
Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Schaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. (bf)
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