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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weißer Peugeot nach Verkehrsunfall auf der Werler Straße gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montag, 13. April, auf der Werler Straße, bei dem ein 21-jähriger VW-Fahrer durch den Zusammenstoß mit einer Blitzeranlage, einer Ampel und einem Verkehrszeichen einen hohen Sachschaden verursacht hat, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Peugeot. Dieser hat vor Ort mit dem Unfallopfer und weiteren Zeugen gesprochen und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Peugeot, sich zu melden, sowie andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Wagen oder dem Fahrer geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-5526 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5978652.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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