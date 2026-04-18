Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte bei Alleinunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Römerstraße wurden am Samstag, gegen 12 Uhr, zwei Menschen schwer verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Mann die Römerstraße mit einem Mitsubishi Colt in nordwestliche Richtung. Im Fahrzeug befand sich darüber hinaus seine 75-jährige Beifahrerin. In Höhe Handelshof kam der Mann mit dem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links durch den Gegenverkehr von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge ungebremst gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Spurensuche und Spurensicherung erfolgte die Unterstützung durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn. Der total beschädigte und nicht mehr fahrbereite Mitsubishi wurde sichergestellt. Die Römerstraße mussten bis etwa 16.35 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden von Höhe von etwa 11000. (ag)

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