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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 44-jähriger Pedelecfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 44-jähriger Pedelecfahrer zog sich am Freitag, 17. April, bei einem Alleinunfall auf der Straße "Auf der Becke" schwere Verletzungen zu.

Der Mann befuhr gegen 15 Uhr die Straße "Hellweg" in nördlicher Fahrtrichtung. Daraufhin bog er laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit nach links ab und kollidierte ungebremst mit der Zugmaschine eines Lkw. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine und Kokain. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Pedelec technisch manipuliert worden war und dadurch die gesetzlich zulässige Unterstützungsgrenze von 25 km/h überschritt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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