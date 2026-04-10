Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes

Rivenich (ots)

Am 09.04.2026 gegen 21:12 Uhr wurde die Polizeiinspektion Wittlich über den Brand im Bereich eines Entsorgungsbetriebs in Rivenich informiert.

Die Feuerwehr war mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort.

Es wurde festgestellt, dass im Bereich der Abfallsammelstellen, vermutlich durch Selbstentzündung etwa 600 Kubikmeter Abfall begannen zu brennen.

Die Feuerwehrkräfte zogen den Abfall mit Frontladern auseinander, um diesen ablöschen zu können.

Ein Übergreifen auf Gebäude konnte verhindert werden.

Es ergaben sich durch die polizeiliche Brandortaufnahme zunächst keine Hinweise auf strafbares Verhalten.

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