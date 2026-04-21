Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kamener Straße

Fangstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Eine 18-jährige Audifahrerin stieß am Montag, 20. April, im Kreuzungsbereich Kamener Straße / Fangstraße mit einem Lkw einer Fahrschule zusammen - sie kam zusammen mit ihren beiden Mitfahrerinnen in ein Hammer Krankenhaus.

Die Hammerin befuhr gegen 21.55 Uhr mit ihrem Audi die Fangstraße in Richtung Kamener Straße. Hier beabsichtigte sie, die Kamener Straße geradeaus in Richtung Heinrichstraße zu überqueren.

Zeitgleich befuhren ein 24-jähriger Fahrschüler aus Hamm und sein 50-jähriger Fahrlehrer aus Dortmund die Kamener Straße stadtauswärts in einem Fahrschul-Lkw. Im Kreuzungsbereich kam es trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung durch den Fahrlehrer zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem MAN.

Dabei drehte sich der Audi um die eigene Achse und kam auf dem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Das Fahrzeug der 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Bei der Kollision wurden die 18-jährige Audifahrerin sowie eine 16-jährige Mitfahrerin schwer und eine 19-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die drei Frauen wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. (rv)

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